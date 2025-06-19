Вера Брежнева сменила имидж

43-летняя Вера Брежнева вызвала пересуды в Сети. Причиной споров стала новая прическа артистки, которая далеко не всем пришлась по душе.

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С цветом волос певица обычно не экспериментирует, да и стрижку уже много лет носит одну и ту же. Потому преображение сразу заметили и покритиковать не забыли. На своей странице в соцсети Брежнева опубликовала снимки с новой фотосессии, на которых запечатлена с оригинальной рваной челкой.

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При этом одни поклонники принялись нахваливать обновленный образ исполнительницы, сравнивая ее с главной героиней сериала «Элен и ребята», а другие посоветовали Брежневой больше так не экспериментировать.

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«Без челки было лучше. Дешевит и простит образ», «Челка не твое, Вера», «Челка зачетная», — пишут фолловеры.

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В последние месяцы фанаты Брежневой отмечают и другие изменения в ее внешности. Звезда заметно похудела. Даже во времена «золотого состава» «ВИАГры» она не была такой стройной.