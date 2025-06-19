Guava Girl Makeup: как повторить самый модный бьюти-тренд

Макияж в эстетике Guava Girl вдохновлен сочными розово-коралловыми оттенками тропического фрукта гуавы. От нежного baby pink до прохладного cool pink — розовая гамма доминирует в 2025 году, а Guava Girl Makeup выводит её на новый уровень. Рассказываем, что это за тренд, как создать такой макияж и кому он подойдёт.

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Что такое Guava Girl Makeup?

Эстетика Guava Girl продолжает тренд на естественность, который уже несколько лет задаёт тон в индустрии красоты. После «макияжа без макияжа», Latte Girl и Sun-kissed стилей, новый тренд фокусируется на безупречной коже с лёгким загаром и сиянием, будто подсвеченной изнутри. Главная особенность Guava Girl — использование розово-коралловых оттенков с тёплым оранжевым или персиковым подтоном, напоминающих мякоть гуавы и краски летнего заката.

Этот макияж выглядит свежо, непринуждённо и подходит практически всем благодаря универсальности тёплых тонов. Он создаёт эффект здоровой, сияющей кожи и подчёркивает природную красоту.

Как повторить Guava Girl Makeup

Создать макияж в стиле Guava Girl проще, чем кажется. Главное — правильно подобрать продукты и оттенки. Вот пошаговая инструкция:

Идеальный тон. Основа макияжа — лёгкий, невесомый тон, который не перегружает кожу. Используйте BB-крем или флюид для естественного покрытия. Убедитесь, что кожа выглядит увлажнённой и сияющей. Для выравнивания тона подойдут продукты с полупрозрачной текстурой.

Розово-коралловые акценты. Ключевой элемент — нежно-розовые оттенки с коралловым, оранжевым или персиковым подтоном. Вы можете:

Сделать монохромный макияж, нанеся один оттенок на веки, щёки и губы.

Выделить одну зону, например, добавить румяна на яблочки щёк или тинт на губы, если предпочитаете минимализм.

Кремовые текстуры (румяна, тени, помады) с глянцевым финишем идеально подойдут для этого макияжа. Они усиливают сияние кожи, создают лифтинг-эффект и подчёркивают загар (или имитируют его).

Сияние и хайлайтер. Для дополнительного свечения используйте хайлайтер в персиково-золотой или абрикосово-розовой гамме. Нанесите его на скулы, спинку носа и надбровные дуги, чтобы усилить эффект «подсвеченной» кожи.

Губы и глаза.

Губы. Выберите полупрозрачные блески, бальзамы или тинты в кораллово-розовых тонах. Они добавляют сочности и свежести.

Глаза. Кремовые тени в тёплой палитре или лёгкий шиммер на веках подчеркнут естественную красоту. Для лёгкого акцента можно добавить тушь или тонкую стрелку.

Финальные штрихи. Избегайте тяжёлых контуров и матовых текстур — они противоречат лёгкости Guava Girl. Если нужен бронзер, выбирайте продукты с тёплым подтоном и лёгким сиянием.

Кому подойдёт Guava Girl Makeup?

Благодаря тёплому коралловому подтону этот макияж универсален и подходит большинству оттенков кожи:

Светлая кожа. Розово-коралловые тона добавляют свежести и мягкого румянца.

Розово-коралловые тона добавляют свежести и мягкого румянца. Средние и тёмные тона. Оттенки гуавы подчёркивают загар и создают эффект «солнечного поцелуя».

Оттенки гуавы подчёркивают загар и создают эффект «солнечного поцелуя». Любой возраст. Лёгкие текстуры и сияющий финиш омолаживают и освежают образ.

Этот тренд идеален для тех, кто хочет выглядеть ярко, но естественно, без перегруженного макияжа. Он подойдёт для повседневных выходов, пляжных вечеринок или романтических свиданий.

Почему Guava Girl — главный тренд лета 2025?

Эстетика Guava Girl отражает главные тенденции 2025 года: естественность, сияние и тёплые, жизнерадостные оттенки. Она позволяет почувствовать себя героиней тропического лета, даже если вы в центре мегаполиса. Социальные сети уже заполнены образами от инфлюенсеров, демонстрирующих этот макияж с лёгкими сарафанами и соломенными шляпами.