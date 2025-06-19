Пять рекомендаций, которые помогут выровнять загар

Возвращаясь с отдыха, кажется, что вы привезли с собой все самое приятное: яркие воспоминания, легкость, теплый ветерок в волосах… и, увы, полосы от лямок купальника, топов и платья. Кажется, будто даже тень от сумки успела оставить «автограф» на вашем теле. Но не спешите грустить и запасаться закрытой одеждой. Как ликвидировать досадные «пробелы», нам рассказала Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты.

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1. Пилинг

Хорошее начало — мягкий пилинг. Приятный, ароматный, почти как spa-день дома, он убирает ороговевшие клетки и помогает тону выровняться быстрее. Пилинг критически важен, если вы вдруг решите воспользоваться автозагаром. Без отшелушивания он ляжет пятнами и усилит контраст.

«Для процедуры подойдут скрабы на основе гликолевой или молочной кислоты, или более натуральные — с овсянкой и сахаром. Однако важно не переусердствовать, ведь ваша кожа после солнца нуждается в особо бережном уходе», — подсказывает эксперт.

2. Автозагар

Здесь важно действовать аккуратно и не наносить автозагар сразу на все тело.

«Правильнее сначала увлажнить загорелые зоны кремом (это создаст барьер) и точечно проработать белые участки. Для удобства можно использовать спонж или перчатку. Если вы хотите получить более мягкий эффект, смешайте автозагар с обычным лосьоном в пропорции 1:1», — рекомендует эксперт.

Не забудьте: после нанесения не одевайтесь сразу, избегайте воды в течение 6–8 часов и обязательно промойте руки. Повторяйте процедуру каждые 2–3 дня и белые полосы на вашей коже постепенно «растворятся».

3. Солнце

Да, выровнять загар можно… загаром. Если есть возможность, откройте солнцу светлые зоны тела на 15–20 минут в день, закрыв загорелые участки солнцезащитным кремом с высоким SPF. Это создаст эффект постепенного выравнивания без ожогов и резких переходов.

«Такой способ хорош, если впереди вас ждет еще пара солнечных дней. Только не пытайтесь "наверстать равномерный загар" за один день, ведь любой коже нужен отдых от солнечных ванн», — комментирует бьюти-эксперт.

4. Солярий

Если времени на естественный загар больше нет, а от белых полос все же хочется избавиться как можно быстрее, на помощь приходит солярий. Нет, это не пережиток 2000-х и не только «зимняя» процедура. Современные солярии технологичны, безопасны и невероятно эффективны для выравнивания тона кожи.

«Главное преимущество солярия — точность. Вы можете равномерно "затемнить" светлые участки, контролируя процесс до минуты. Сеансы начинаются с 5–6 минут и уже через 2–3 процедуры кожа становится ровной, будто вы действительно провели две недели на пляже и вовсе без купальника», — уверяет бьюти-эксперт.

Для достижения более быстрого результата наш эксперт рекомендует использовать специальные кремы-активаторы для соляриев. Хорошо работают формулы с натуральными ускорителями: экстрактами папайи, моркови, кокосовым маслом. Такие средства не только усиливают эффект, но и ухаживают за кожей, предотвращая сухость и шелушение. Важный момент: между сеансами нужно выдерживать паузы (1–2 дня), чтобы кожа успевала восстанавливаться.

5. Косметика

Когда времени в обрез, выручает декоративная косметика. Бронзеры, тональные кремы и спреи идеальны для локальных участков (зона декольте, плечи, лицо).

«Используйте стойкие средства и дайте им хорошо закрепиться. Но не забывайте, что они временные. Для получения более длительного эффекта подойдут осветляющие маски (с овсяным молочком, белой глиной или экстрактом огурца) и сыворотки. Они действуют мягко, ухаживают за кожей и выравнивают тон постепенно», — советует эксперт.

Избавиться от «загара-футболки» или «загара-купальника» вполне возможно, и не одним способом, а целым арсеналом: от пилинга до автозагара, от солнца до солярия. Главное — не делать все и сразу, а слушать свою кожу и не ждать чудес за один вечер. И тогда вы точно получите ровный идеальный загар.