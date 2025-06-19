Поиск идеального купальника – задача не из простых. Особенно если хочется не просто красиво выглядеть, но и визуально скорректировать фигуру.

Первое, на что стоит обратить внимание – форма плавок. Модели с высокой посадкой и глубокими вырезами по бокам, напоминающими букву V, визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию. Это простой, но действенный прием, который моментально стройнит.

Второй важный момент – цвет. Однотонные купальники всегда «собирают» силуэт, делая его более четким. А вот крупные принты, особенно цветочные, могут визуально добавлять объема, особенно в области бедер и талии.

Семь нарядных платьев, которые стоит купить этим летом

Если хочется отвлечь внимание от какой-то зоны, например, живота или бедер, выбирайте купальники с асимметрией – она «размывает» линии и делает образ динамичнее.

Подробнее о том, как выбрать купальник, рассказала в своем видео стилист @style_support.