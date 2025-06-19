Хирург ответил, какие части тела стареют быстрее остальных

Старение — естественный процесс, который затрагивает все наше тело. Но особенно очевидные изменения можно наблюдать на пяти его частях. О том, как стареет тело и что вызывает видимые признаки, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Софьи Абдулаевой.

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Лицо

По ее словам, лицо наиболее подвержено возрастным изменениям, и первые признаки старения именно здесь проявляются наиболее явно.

«Одной из характерных зон, которая выдает возраст, является область около мочки уха и нижней части лица. Тут находится так называемый "зонтик" скрытых морщин и провисаний, свидетельствующих о потере эластичности кожи», — рассказала Абдулаева.

Особенно заметен гравитационный птоз — процесс, при котором кожа и подкожная клетчатка теряют свои объем и упругость, провисая вниз под действием силы притяжения, описала врач. В результате у женщин образуются брыли — складки и провисания в области уголков рта и щек.

На процесс старения также влияет тип старения:

При мелкоморщинистом типе старения кожа дряблая, вялая и у нее очень плохой тонус. А даже минимальная потеря тонуса может значительно изменить общий контур лица. Овал лица становится менее четким, контуры смазываются, сглаживаются линии и углы. Это связано с тем, что кожа и мягкие ткани со временем теряют коллаген и эластин, что и делает лицо менее упругим.

При деформационно-отечном типе старения кожа меньше подвержена поперечной исчерченности, но само лицо более одутловатое, и провисание кожи намного тяжелее корректировать. Если при первом типе мы можем использовать косметологию, то при втором чаще всего помогает только пластическая хирургия — к сожалению, к любым косметологическим процедурам кожа такого типа старения менее отзывчива.

«Опущение век — еще одна из явных деталей, свидетельствующих о возрасте. Кожа век склонна к обвисанию, появились так называемые горизонтальные морщины. С этим отлично справляется блефаропластика», — добавила врач.

Шея и зона декольте

В области шеи и зоны декольте тоже наблюдаются очевидные признаки старения. Кожа становится тоньше, появляется сетка мелких морщин, на шее образуются «кольца Венеры», рассказала хирург:

«В этом месте, как и в области лица, возрастные изменения связаны с уменьшением выработки коллагена и эластина, а также с воздействием ультрафиолетовых лучей и других факторов».

Если опустимся ниже — к области груди, — старение здесь происходит не менее заметно, подчеркнула доктор:

«Морщины на груди являются показателем возрастных изменений кожи. Даже у тех женщин, которые не рожали, грудь с возрастом провисает и теряет свою форму. Это связано со снижением эластичности соединительной ткани, гравитацией и уменьшением объема из-за потери жировых тканей. У женщин, которые рожали или кормили грудью, этот процесс особенно очевиден — растяжки, провисание и снижение тонуса ткани становятся заметными уже после 40–50 лет. Если у женщины большая грудь, то старение выражено более явно».

Правильный подбор бюстгальтера и уход за кожей помогают замедлить эти процессы, заверила специалист.

Живот

Что касается живота, то там плюсы и минусы связаны как с наследственностью и образом жизни, так и с беременностями:

После родов у женщин зачастую появляются растяжки — белые или розовые полосы, свидетельствующие о разрыве коллагеновых волокон. Также кожа теряет свою эластичность, появляется «мешковидность» или нависание, особенно у тех, кто избыточно набирает вес или, наоборот, быстро худеет.

У мужчин, как правило, проявления связаны с возрастной избирательной потерей мышечной массы и накоплением жира, особенно в области живота. Подкожно-жировая клетчатка становится рыхлой, кожа провисает, формируя складки, а при значительном изменении веса ткани могут стать особенно дряблыми.

«Вообще живот у женщин — зона, весьма чувствительная к изменениям. Беременность и роды оставляют след в виде растяжек, а общий тонус кожи уменьшается с возрастом, особенно после 35–40 лет. Эластичность снижается, живот выглядит менее подтянутым. Проблемы усугубляются, когда происходит резкое похудение или, напротив, накапливание большого количества жира, что еще больше лишает кожу упругости и приводит к ее провисанию», — объяснила доктор.

Бедра и ягодицы

В молодости жировая ткань помогает поддерживать формы, однако с возрастом, особенно после 50 лет, наблюдаются потеря мышечной массы и снижение упругости. Ягодицы начинают провисать, особенно в области ягодичной оси, — линия, разделяющая ягодицу и бедро, теряет четкость, объяснила пластический хирург.

«Внутренняя поверхность бедер подвержена быстрому "сдуванию", кожа и мышцы теряют тонус, что тоже заметно с возрастом. Если раньше бедра были упругими и округлыми, то после 50 многие отмечают их провисание и исчезновение объема. Это связано не только с уменьшением подкожно-жировой ткани, но и со снижением мышечного тонуса», — отметила специалист.

Эти процессы — естественная часть старения тела. Однако, по мнению врача, благодаря современным методам ухода, укрепляющим процедурам и правильному образу жизни многие из них можно замедлить.

«Главное — знать, в каких участках тела происходят перемены, чтобы своевременно предпринимать меры по поддержанию тонуса и упругости. И помните, что не стоит полностью избавляться от подкожного жира, потому что он является опорой для кожи. И когда мы его удаляем, кожа еще больше провисает», — предупредила Абдулаева.

Современные методы пластической хирургии помогают даже в укреплении тонуса кожи — это регенеративная хирургия и правильно выполненная липоскульптура лица или тела, добавила эксперт.

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