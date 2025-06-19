Модель Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски позировала в цветочной блузе с разрезами и красных кожаных шортах. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж. Съемка прошла на лугу в лесу. Она также примерила образы со свитером, платьями и не только.

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До этого актриса посетила ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Для мероприятия Эмили Ратаковски выбрала блестящий зеленый костюм. Манекенщица добавила к наряду золотые босоножки на шнуровке на каблуках. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.