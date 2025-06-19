«Самая сексуальная в мире волейболистка» поделилась фото в бикини

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала тело в откровенном купальнике. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка предстала на размещенных фото в вязаном бикини розово-зеленого цвета. Изделие состояло из плавок с тонкими завязками на талии и микробюстгальтера, который частично оголял ее грудь. Внешний вид блогерши дополнили пирсинг в пупке и ожерелье. Также она сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы.

© Соцсети

«Летняя униформа», — подписала Симмонс публикацию.

© Соцсети

Поклонники оценили форму знаменитости в комментариях. «Ты богиня», «Мне нравится такая униформа», «Такая великолепная», «Потрясающая», «Совершенная красота», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак показала откровенное декольте на фото.