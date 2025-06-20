Десять приемов, которые помогут выглядеть моложе и стройнее

Для красоты нет рамок. Ее не испортит ни возраст, ни лишний вес. Автор канала Lady’Style собрала десять советов, которые помогут преобразиться тем, кто уже отметил 60-летний юбилей.

Монохромные комплекты вытягивают рост, стройнят и визуально молодят. Тут важно правильно подобрать пастельный оттенок, который будет «подсвечивать» лицо: кремовый, жемчужный, небесно-голубой, нежно-розовый и другие полутона.

Сделайте акцент на талии, чтобы вытянуть длину ног. Выбрать можно любой вариант на ваш вкус: кулиска, пояс, ремень или эластичная резинка. Работает этот прием на любом типе фигуры, независимо от сантиметров в талии. Важно отказаться от обтягивающих моделей и выбирать ткань, которая не облегает живот.

Вертикальный принт — хит 2025 года. Вещи в полоску можно носить и в офис на работу. Главное учесть, что линии должны быть тонкими и не бросающимися в глаза. Для выхода на прогулку этим правилом можно пренебречь и остановить свой выбор на вертикальной полоске пошире.

Если на теле много проблемных зон, которые сложно скорректировать, просто отвлеките от них внимание: используйте яркие аксессуары (сумку или платок).

Солнцезащитные очки после 60 лет становятся уже не просто стильным аксессуаром, а необходимостью. Они защитят глаза от УФ-излучения и визуально сделают овал лица более подтянутым, скрыв морщинки под глазами.

С броскими, яркими цветами следует быть осторожнее. Они сильно прибавят лет вашему лицу. Такие цвета лучше отложить в сторону или переместить их на обувь, сумки или брюки.

Особую важность при недостатках фигуры принимает и такой аксессуар, как сумочка. Помним правило, которое действует на принты в одежде: чем мельче узор, тем крупнее кажется тело. Это касается и вашей сумки: отказываемся от маленьких моделей и огромных шопперов в пользу классических тоутов, которые хорошо держат форму.

Худшее, что может выбрать дама 60+, мелкий цветочный принт на мрачном фоне. В идеале цветы лучше заменить на геометрию или крупную абстракцию. Лучший выбор для plus-size — ромбы, полоса, клетка и зигзаги.

Отлично скрывает недостатки и молодит многослойность в одежде. Скрыть живот и «нарисовать» вертикаль помогут распахнутые борта ветровки или жакета. Летом ветровку можно заменить на хлопковую рубашку или льняной жилет.

Последний совет касается обуви: стоит избегать сандалий с тонкими перемычками, которые не эстетично обтягивают ногу. Присмотритесь к обуви с широкими ремешками и крупными деталями.

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