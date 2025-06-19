Раскрыт секрет макияжа Меган Маркл

Визажист Меган Маркл Дэниел Мартин раскрыл секрет ее макияжа. Об этом сообщает PageSix.

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Дэниел Мартин рассказал, что наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно.

«Я делаю акцент на прозрачных слоях, как в уходовых средствах, так и в средствах для макияжа. Вместо того, чтобы чрезмерно корректировать, я улучшаю то, что уже есть», — заявил он.

В апреле Меган Маркл записала эпизод со своей подругой Решмой Сауджани, которая также столкнулась с трудностями при попытках забеременеть. Жена принца Гарри вспомнила о том, как у нее случился выкидыш в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская почувствовала резкую боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи в их доме в Лос-Анджелесе. В разговоре с гостьей Меган Маркл сравнила выкидыш с крахом бизнеса.

До этого жена принца Гарри рассказала в своем подкасте о послеродовых осложнениях. Герцогиня призналась, что у нее была преэклампсия.