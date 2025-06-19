Раскрыт секрет макияжа Меган Маркл

Визажист Меган Маркл Мартин призвал точечно наносить тональный крем
Визажист Меган Маркл Дэниел Мартин раскрыл секрет ее макияжа. Об этом сообщает PageSix.
Дэниел Мартин рассказал, что наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно.
«Я делаю акцент на прозрачных слоях, как в уходовых средствах, так и в средствах для макияжа. Вместо того, чтобы чрезмерно корректировать, я улучшаю то, что уже есть», — заявил он.
В апреле Меган Маркл записала эпизод со своей подругой Решмой Сауджани, которая также столкнулась с трудностями при попытках забеременеть. Жена принца Гарри вспомнила о том, как у нее случился выкидыш в июле 2020 года. Герцогиня Сассекская почувствовала резкую боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи в их доме в Лос-Анджелесе. В разговоре с гостьей Меган Маркл сравнила выкидыш с крахом бизнеса.
До этого жена принца Гарри рассказала в своем подкасте о послеродовых осложнениях. Герцогиня призналась, что у нее была преэклампсия.