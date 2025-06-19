Косметолог дал совет, как выбрать процедуру по омоложению

Ботокс — не панацея: какие виды омоложения выбрать
Всем нам хочется выглядеть ухоженно и сохранить моложавую внешность как можно дольше. Современная косметология предлагает множество эффективных анти-эйдж методик — от уколов до лазеров. Как подобрать подходящую именно вам, чтобы деньги не были потрачены впустую, а эффект порадовал? По нашей просьбе Айсулу Токаева — врач-косметолог, дерматовенеролог провела сравнение четырех популярных косметических процедур: ботулинотерапии, филлеров, химических пилингов и лазерного омоложения.
Ботулинотерапия — коррекция мимических морщин
Ботулинотерапия (ксеомин, диспорт и аналоги) — это инъекции, блокирующие мышечную активность.
«Метод работает точечно: расслабляет мимические мышцы, благодаря чему исчезают морщины в зоне межбровья, глаз, лба, шеи и других участках», — говорит Айсулу.
Плюсы:
- Быстрый эффект — результат через 3-4 недели.
- Нет реабилитации.
- Отлично работает в зонах с активной мимикой.
Минусы:
- Не влияет на качество кожи.
- Эффект временный — от 3 до 4 месяцев.
- Не подходит для коррекции объема.
Важно понимать, что ботулинотерапия — это не просто косметическая инъекция, а медицинская процедура, требующая точного знания анатомии. Грамотный врач учитывает силу мышц, асимметрию лица и даже привычки пациента при мимике.
«Ошибки в дозировке могут привести к "замороженному" выражению лица или птозу (опущению века), поэтому доверять процедуру следует только сертифицированным специалистам», — предостерегает эксперт.
Филлеры — восстановление объема и лифтинг
Филлеры — это гели на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют морщины и восстанавливают утраченные объемы.
Плюсы:
- Мгновенный результат.
- Омоложение через восстановление контуров.
- Возможность моделирования черт (скулы, губы, подбородок).
Минусы:
- Не подходят для мимических морщин.
- Требуют опытного врача: ошибки в технике — заметны.
- Могут вызывать отечность.
«Современные филлеры отличаются плотностью, текучестью и уровнем сшивки. Более плотные применяются для глубокого лифтинга, мягкие — для коррекции поверхностных морщин. Важно учитывать и зону введения: один и тот же препарат может по-разному вести себя в разных участках лица. Правильно подобранный филлер — это не "накаченное лицо", а мягкое восстановление молодого рельефа», — подчеркивает врач-косметолог.
Химические пилинги — обновление кожи
Пилинги воздействуют на верхние слои кожи, отшелушивая старые клетки и стимулируя обновление.
Плюсы:
- Улучшение текстуры кожи.
- Выравнивание тона и уменьшение пигментации.
- Стимуляция выработки коллагена.
- Борьба с воспалительными элементами.
Минусы:
- Правильно проводить курс процедур с шагом в 1 или 2 недели (зависит от пилинга).
- Возможна реабилитация (в зависимости от глубины пилинга): шелушение, чувство стягивания.
- Не решает проблему объемов и мимики.
Пилинги делятся на поверхностные, срединные и глубокие — в зависимости от глубины воздействия. Поверхностные мягко выравнивают тон, подходят для чувствительной кожи. Срединные хорошо борются с пигментацией и постакне. Глубокие применяются реже и требуют восстановления, но дают выраженный эффект омоложения. Кроме того, пилинги усиливают проникновение уходовых средств, повышая их эффективность.
Лазерное омоложение — глубокая работа с качеством кожи
Лазеры воздействуют на более глубокие слои кожи, стимулируя ее обновление и синтез коллагена.
Плюсы:
- Комплексное улучшение качества кожи.
- Подтягивает, уплотняет, осветляет.
- Хорошо работает с рубцами и проявлениями постакне: рубчиками и пятнами.
Минусы:
- Не моментальный эффект.
- Восстановление 7-10 дней.
- Не устраняет мимические морщины и дефицит объемов.
Существует множество лазерных технологий: фракционные, неабляционные, пикосекундные. Каждый тип решает свою задачу — от мягкого выравнивания тона до глубокой шлифовки.
«Важно правильно подобрать режим, чтобы получить нужный эффект без осложнений. Также лазерное воздействие запускает длительный процесс неоколлагенеза — результат может усиливаться в течение 3-6 месяцев после процедуры», — рассказывает Айсулу.
Какую процедуру омоложения выбрать
Каждая процедура имеет свои задачи. Ботулинотерапия подойдет, если вы хотите избавиться от мимических морщин. Филлеры хороши, если важно восстановить объемы и четкий овал лица. Пилинги и лазеры эффективны, когда нужен ровный тон, сияние и уплотнение кожи.
Наиболее выраженный и естественный результат дает комбинирование техник, подобранная индивидуально врачом-косметологом.