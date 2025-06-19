Косметолог дал совет, как выбрать процедуру по омоложению

Всем нам хочется выглядеть ухоженно и сохранить моложавую внешность как можно дольше. Современная косметология предлагает множество эффективных анти-эйдж методик — от уколов до лазеров. Как подобрать подходящую именно вам, чтобы деньги не были потрачены впустую, а эффект порадовал? По нашей просьбе Айсулу Токаева — врач-косметолог, дерматовенеролог провела сравнение четырех популярных косметических процедур: ботулинотерапии, филлеров, химических пилингов и лазерного омоложения.

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Ботулинотерапия — коррекция мимических морщин

Ботулинотерапия (ксеомин, диспорт и аналоги) — это инъекции, блокирующие мышечную активность.

«Метод работает точечно: расслабляет мимические мышцы, благодаря чему исчезают морщины в зоне межбровья, глаз, лба, шеи и других участках», — говорит Айсулу.

Плюсы:

Быстрый эффект — результат через 3-4 недели.

Нет реабилитации.

Отлично работает в зонах с активной мимикой.

Минусы:

Не влияет на качество кожи.

Эффект временный — от 3 до 4 месяцев.

Не подходит для коррекции объема.

Важно понимать, что ботулинотерапия — это не просто косметическая инъекция, а медицинская процедура, требующая точного знания анатомии. Грамотный врач учитывает силу мышц, асимметрию лица и даже привычки пациента при мимике.

«Ошибки в дозировке могут привести к "замороженному" выражению лица или птозу (опущению века), поэтому доверять процедуру следует только сертифицированным специалистам», — предостерегает эксперт.

Филлеры — восстановление объема и лифтинг

Филлеры — это гели на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют морщины и восстанавливают утраченные объемы.

Плюсы:

Мгновенный результат.

Омоложение через восстановление контуров.

Возможность моделирования черт (скулы, губы, подбородок).

Минусы:

Не подходят для мимических морщин.

Требуют опытного врача: ошибки в технике — заметны.

Могут вызывать отечность.

«Современные филлеры отличаются плотностью, текучестью и уровнем сшивки. Более плотные применяются для глубокого лифтинга, мягкие — для коррекции поверхностных морщин. Важно учитывать и зону введения: один и тот же препарат может по-разному вести себя в разных участках лица. Правильно подобранный филлер — это не "накаченное лицо", а мягкое восстановление молодого рельефа», — подчеркивает врач-косметолог.

Химические пилинги — обновление кожи

Пилинги воздействуют на верхние слои кожи, отшелушивая старые клетки и стимулируя обновление.

Плюсы:

Улучшение текстуры кожи.

Выравнивание тона и уменьшение пигментации.

Стимуляция выработки коллагена.

Борьба с воспалительными элементами.

Минусы:

Правильно проводить курс процедур с шагом в 1 или 2 недели (зависит от пилинга).

Возможна реабилитация (в зависимости от глубины пилинга): шелушение, чувство стягивания.

Не решает проблему объемов и мимики.

Пилинги делятся на поверхностные, срединные и глубокие — в зависимости от глубины воздействия. Поверхностные мягко выравнивают тон, подходят для чувствительной кожи. Срединные хорошо борются с пигментацией и постакне. Глубокие применяются реже и требуют восстановления, но дают выраженный эффект омоложения. Кроме того, пилинги усиливают проникновение уходовых средств, повышая их эффективность.

Лазерное омоложение — глубокая работа с качеством кожи

Лазеры воздействуют на более глубокие слои кожи, стимулируя ее обновление и синтез коллагена.

Плюсы:

Комплексное улучшение качества кожи.

Подтягивает, уплотняет, осветляет.

Хорошо работает с рубцами и проявлениями постакне: рубчиками и пятнами.

Минусы:

Не моментальный эффект.

Восстановление 7-10 дней.

Не устраняет мимические морщины и дефицит объемов.

Существует множество лазерных технологий: фракционные, неабляционные, пикосекундные. Каждый тип решает свою задачу — от мягкого выравнивания тона до глубокой шлифовки.

«Важно правильно подобрать режим, чтобы получить нужный эффект без осложнений. Также лазерное воздействие запускает длительный процесс неоколлагенеза — результат может усиливаться в течение 3-6 месяцев после процедуры», — рассказывает Айсулу.

Какую процедуру омоложения выбрать

Каждая процедура имеет свои задачи. Ботулинотерапия подойдет, если вы хотите избавиться от мимических морщин. Филлеры хороши, если важно восстановить объемы и четкий овал лица. Пилинги и лазеры эффективны, когда нужен ровный тон, сияние и уплотнение кожи.

Наиболее выраженный и естественный результат дает комбинирование техник, подобранная индивидуально врачом-косметологом.