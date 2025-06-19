Перечислены антитренды в пластике

В 2025 году наблюдается тренд на стремление к естественной красоте и здоровью вместо кукольных губ и неестественной груди. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, главный врач клиники Art Plastic и доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

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«Перекачанные губы, придающие лицу неестественный, "надутый" вид, уже не соответствуют современным представлениям о красоте. Раньше преобладала тенденция к максимальному увеличению объема губ, независимо от пропорций лица. Теперь же пациенты стремятся к естественному увеличению, которое лишь подчеркивает индивидуальные черты и придает губам чувственность, а не превращает их в неестественно большие, неестественно искусственные образования», — рассказал Алексанян.

Он также подчеркнул, что гипертрофированная грудь — такой же антитренд в 2025 году.

«Долгое время считалось, что чем больше грудь, тем привлекательнее женщина. Однако, погоня за чрезмерным объемом часто оборачивается серьезными проблемами со здоровьем. Большие имплантаты — это не только косметический, но и физиологический фактор. Они увеличивают нагрузку на позвоночник, вызывая боли в спине, способствуют деформации молочных желез и их опущению. Риск развития различных заболеваний, связанных с неправильным распределением веса, также значительно возрастает», — высказалась хирург.

По его мнению, сейчас женщины все чаще обращаются к хирургам не для увеличения, а для уменьшения груди.

«Это яркий показатель смены приоритетов: здоровье и комфорт выходят на первый план, затмевая прежние стандарты красоты, навязанные массовой культурой. Акцент смещается на анатомическую гармонию и пропорции тела, а не на достижение максимального объема любой ценой», — добавил он.

Эксперт также предостерег от чрезмерного использования филлеров.

«Использование филлеров для заполнения всех морщин и создания "маски" гладкой кожи – еще один антитренд. В приоритете – деликатная коррекция, позволяющая сохранить подвижность мышц и естественную мимику. Стоит обратить внимание на анти-эйдж операции вроде блефаропластики и современных методов фейслифтинга: SMAS-лифтинг, спейслифтинг, эндоскопический лифтинг, платизмопластика», — рассказал Алексанян.

По его мнению, также стоит отказаться от агрессивного лифтинга и голливудских скул.