Стилист назвал мужской тренд с Недели моды в Милане

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал мужской тренд с Недели моды в Милане. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«У DolceGabbana сегодня в шоу SS26 было торжество пижам! В шоу ROGOV ss25 пижамы тоже звучали громко! Люблю такие пересечения», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».