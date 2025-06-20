В чем разница между химическими и физическими солнцезащитными кремами

В летний период солнцезащитные средства становятся предметом первой необходимости. Сегодня можно найти огромный ассортимент косметики данного назначения, различной по составу и форме. Но основное отличие — это активные ингредиенты, которые обеспечивают защитный эффект.

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Прежде всего, солнцезащитные средства отличаются по механизму действия – его можно определить, изучив состав. Так, если активным ингредиентом является диоксид титана, оксид цинка или оба вещества, то это физический солнцезащитный крем.

Если же в составе солнцезащитного средства отсутствуют диоксид титана или оксид цинка, то это химический солнцезащитный крем.

Также можно встретить гибридные солнцезащитные средства, которые содержат один или несколько активных ингредиентов, применяемых и в химических, и в физических солнцезащитных средствах.

И химические, физические или гибридные солнцезащитные кремы образуют на коже защитный слой, который поглощает солнечные лучи. Помимо поглощения, физические солнцезащитные кремы отражают солнечные лучи.

В связи с этим дерматологи рекомендуют физический солнцезащитный крем, также называемый минеральным солнцезащитным кремом, для людей с чувствительной кожей.

Факторы эффективности солнцезащитного средства – не столько механизм действия, сколько показатель SPF 30 и выше, водостойкость и спектр защиты.

Водостойкий солнцезащитный крем сохраняет эффективность в течение 40 минут в воде. После этого нужно нанести его повторно.

Солнцезащитный крем широкого спектра действия может защитить от вредных солнечных лучей ультрафиолетового спектра UVA (старение) и ультрафиолетового спектра UVB (ожоги).