Сестра Бьянки Цензори снялась в откровенном бикини у бассейна

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина снялась в откровенном виде у бассейна. Соответствующий снимок с отдыха в Испании появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя родственница знаменитости предстала на размещенном кадре в черных плавках и с красным цветком на талии. При этом она повернулась к камере боком, прикрыв полотенцем голую грудь.

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Кроме того, сестра избранницы американского рэпера Канье Уэста поделилась кадрами, на которых продемонстрировала фигуру в бикини цвета металлик. Также она попозировала на других фото в черном бюстгальтере и полосатых брюках.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори вышла на улицу в необычном для себя наряде и подверглась насмешкам в сети.