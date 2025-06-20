Какая пластическая хирургия доступна женщинам после родов

Рождение детей - это неоспоримое чудо, после которого жизнь женщины меняется кардинальным образом, как и ее тело. Можно ли после родов вновь стать стройной и привлекательной? Отвечает специалист.

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Какие пластические операции на сегодняшний день востребованы после родов? Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал пластический хирург Георгий Карапетян. Собеседник издания отметил, что тело меняется в зависимости от числа родов и способов родоразрешения - кесарево сечение или естественный способ.

Также важно понимать, насколько эти изменения носят характер медицинских проблем, в том числе заболеваний. И, безусловно, эстетических проблем, которые также могут мешать женщине вести качественный образ жизни: любить себя, носить любое платье, находиться в комфортных отношениях со своим супругом, выбирать виды спорта, отдых, в том числе пляжный, без стеснения.

«Прежде всего тело претерпевает изменения, конечно же, там, где находится плод - это живот, передняя брюшная стенка и боковые стенки живота. За счёт механического растяжения, и чаще всего набора веса, у женщин в период беременности происходит механическое растяжение мышечно-апоневротического каркаса, то есть соединительнотканных перемычек, которые составляют каркас брюшных стенок. И это растяжение является необратимым. К сожалению, это может быть и после первых родов, но чаще изменения пропорциональны количеству беременностей», - объяснил пластический хирург.

По словам врача, изменения зависят от генетики, состояния соединительной ткани, от размера и количества плодов, многоводия, набора веса, а также имелись ли у женщины какие-либо эндокринные нарушения до беременности или в период беременности.

Кроме того, в послеродовом периоде возникают такие дефекты передней брюшной стенки, как диастаз прямых мышц живота, грыжевые дефекты передней и боковых стенок живота, которые несут в себе угрозу нарушения функции органов брюшной полости: жёлчного пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишок, а также нарушение функции мочеполовой системы.

«Восстановление передней брюшной стенки, боковых стенок живота требует хирургической коррекции. На передний план выходит операция абдоминопластика, которая в руках пластического хирурга носит не только лечебный, но и эстетический характер. Мы одновременно можем убрать нависающий фартучек, растянутые участки кожи, локальные участки гипертрофии подкожножировой клетчатки, особенно в зоне талии, то есть получить здоровый и красивый животик с хорошей талией», - добавил Георгий Карапетян.

При этом в послеродовом периоде на второй план выходят проблемы, связанные с молочными железами. И если с передней брюшной стенкой послеродовые изменения носят не только эстетический, но и медицинский характер, то с молочными железами более чем в 90% случаев проблемы носят эстетический характер.

«А в 10% случаев изменения груди после родов вызывают медицинские проблемы. К примеру диагноз гипермастия или гигантомастии, когда огромный объём молочных желёз не уменьшается в объёме после периода лактации, который несёт в себе риски разных заболеваний, в том числе онкологических, и нарушает функции опорно-двигательного аппарата за счёт тяжести груди, деформируя позвоночник и вызывая головные боли, остеохондроз, радикулит, люмбоишиалгия, устраняется исключительно с помощью хирургического вмешательства», - прокомментировал собеседник издания.

Георгий Карапетян добавил, что пластическая операция в этом случае первостепенно направлена на уменьшение объёма молочных желёз. Но также одновременно преследует и эстетическую цель - создание симметричной, красивой, подтянутой, естественной формы груди.

В 90% случаев послеродовая маммопластика выполняется с эстетической целью, поскольку возникают деформации груди, ее опустошение, провисание, растяжение, выраженная асимметрия.

«Это вносит серьёзный эстетический дискомфорт в жизнь женщины и решается исключительно хирургическим способом с использованием имплантов или без имплантов - в каждом случае индивидуально, но проблема абсолютно решаемая, легко переносимая, комфортная, безопасная. В этой связи маммопластика выходит на второй план с точки зрения послеродовых изменений», - отметил эксперт.

Также женщины обращаются к пластическим хирургам после родов с нарушением функции тазового дна, когда в зоне промежности при естественных родах за счёт прохождения плода через половые органы возникают проблемы механического характера. Например, растяжения, вплоть до разрывов, которые приводят к нарушению функции органов мочеполовой системы, прямой кишки. Тогда появляются такие проблемы, как недержание или неудержание мочи, выпадение матки и различного рода проблемы как эстетического, так и медицинского характера.