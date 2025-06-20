Дерматолог предупредил об опасности маркеров для макияжа

Использование перманентного маркера для макияжа может спровоцировать рак кожи. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

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Ранее в соцсетях завирусился новый тренд на создание контура губ с помощью перманентного маркера. По словам блогеров, которые это практикуют, результат держится несколько дней.

Однако дерматолог предупредила, что такой макияж небезопасен, так как перманентный маркер не предназначен для кожи.

«Самое очевидное, что может случиться, – это аллергическая реакция. Летом же такой способ еще опаснее: химические вещества маркера могут вступить в реакцию с солнечными лучами и спровоцировать сильный ожог, – сказала Галлямова. – Также неизвестно, сколько в маркере канцерогенов, а они могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. В данном случае – рак кожи».

Эксперт подчеркнула, что сохранить макияж надолго на некоторых типах кожи действительно тяжело. Однако не стоит ради этого пренебрегать здоровьем, отметила она.

«Если кожа жирная, на ней будет плохо удерживаться любой макияж. Однако многое зависит и от качества косметики: карандаша, помады. Есть действительно стойкие средства. Для здоровья же важно, чтобы продукция была сертифицирована: в таком случае коже она не навредит», – заключила дерматолог.

Ранее визажист Диана Трость рассказала о простых способах идеального нанесения помады. По ее словам, использование карандаша в качестве базы и финальная коррекция консилером помогут эффектно накрасить губы.