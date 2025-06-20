Александр Рогов назвал трендовый принт для мужчин

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендовый принт в мужском гардеробе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Полоска, галстуки, бейсболки, лен, цвет и многослойность… Рассматриваю мужской стритстайл с Pitti Uomo. Самые классные образы — расслабленные и небрежные», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».