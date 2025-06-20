«Комфортная еда для зумеров». У молодежи появился новый тренд

Одежда и аксессуары с изображением хот-догов стали новым модным трендом 2025 года. Об этом сообщает Business Insider.

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Отмечается, что в текущем весенне-летнем сезоне неожиданно обрели популярность сумки в виде хот-догов, а также вещи с различными рисунками и фотографиями этого блюда. Среди знаменитостей, последовавших тенденции, оказались супермодели Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски.

Кроме того, делиться стилизацией упомянутого тренда начали блогерши в TikTok.

«Хот-доги стали новым атрибутом "крутой девчонки", которой все равно на моду. Она просто не парится насчет актуальных трендов», — прокомментировала инфлюэнсер, которая предпочла прикрепить брелок с хот-догом на сумку.

Стратег по графике в компании по прогнозированию трендов WGSN Фанни Чоу связывает популярность хот-догов с культурой потребления поколения Z. По ее мнению, зумеры питают страсть к эскапизму и культуре угощений.

«Хот-дог — комфортная еда для большинства зумеров. У всех есть история, так или иначе связанная с этой едой», — подытожила эксперт.

В мае стало известно, что мятая одежда также стала трендом 2025 года.