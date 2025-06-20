Трендовые оттенки помад на выпускной-2025: карамель, ягоды и классика нюда
Помада не только подчёркивает черты лица, но и отражает ваш характер, задавая настроение на весь вечер. В этом сезоне в тренде четыре палитры: сочные ягодные, тёплые медово-карамельные, универсальные нюдово-бежевые и вечная красная классика. Рассказываем, как выбрать идеальный оттенок для макияжа на выпускной.
Помада — это финальный штрих, который объединяет макияж и делает его завершённым. Правильно подобранный цвет может визуально скорректировать форму губ, добавить свежести лицу и подчеркнуть ваш стиль. Для выпускного важно выбрать оттенок, который будет гармонировать с платьем, тоном кожи и общей эстетикой образа, а также продержится весь вечер танцев и фотосессий.
Трендовые оттенки помад 2025
1. Ягодная палитра
Ягодные оттенки — от глубокого малинового до насыщенного черничного — идеальны для смелых и романтичных натур. Эти цвета добавляют макияжу драматичности, но остаются универсальными, подходя почти всем тонам кожи.
- Кому подойдёт. Отлично смотрится на светлой и средней коже, создавая контраст, а на тёмной коже подчёркивает глубину тона.
- Как носить. Сочетайте с нейтральным макияжем глаз (лёгкие тени или тонкая стрелка), чтобы губы были в центре внимания. Для стойкости используйте матовые или сатиновые текстуры.
- Примеры. Глубокий сливовый, бордовый, яркий фуксия.
2. Медово-карамельная гамма
Тёплые оттенки карамели, мёда и терракоты — тренд 2025 года, вдохновлённый природной теплотой. Они создают мягкий, но выразительный образ.
- Кому подойдёт. Особенно хорошо смотрится на тёплых и оливковых тонах кожи, добавляя сияния.
- Как носить. Дополните кремовыми румянами в персиковой гамме и бронзером для эффекта «солнечного поцелуя». Глянцевые или кремовые текстуры усилят сияние.
- Примеры. Тёплый персиковый, карамельный, медовый с золотистым подтоном.
3. Нюдово-бежевая палитра
Нюдовые оттенки также остаются в тренде. В 2025 году выбирайте бежевые тона с розовым или персиковым подтоном, которые выглядят естественно, но не «стирают» губы.
- Кому подойдёт. Подходит всем, особенно если подобрать оттенок, близкий к природному цвету губ.
- Как носить. Идеальны для яркого макияжа глаз, например, смоки-айс или цветных теней. Выбирайте сатиновые или кремовые текстуры для объёма.
- Примеры. Песочный бежевый, розово-нюдовый, пыльный розовый.
4. Классическая красная
Красная помада — вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. В 2025 году в тренде как яркие алые, так и глубокие винные оттенки.
- Кому подойдёт. Универсальный выбор для всех тонов кожи. Холодные красные (с синим подтоном) идут светлой коже, тёплые (с оранжевым подтоном) — смуглой.
- Как носить. Сочетайте с минимальным макияжем глаз. Матовые текстуры добавят драмы, глянцевые — гламура.
Советы для стойкого макияжа губ
- Подготовка. Используйте скраб и бальзам для губ перед нанесением помады, чтобы убрать шелушения.
- Основа. Нанесите карандаш для губ в тон помаде, чтобы продлить стойкость и скорректировать форму.
- Слой за слоем. Для матовых помад наносите тонкий слой, промокните салфеткой и добавьте второй слой.
- Фиксация. Лёгкий слой прозрачной пудры через салфетку поможет закрепить цвет.
- Тач-ап. Возьмите с собой помаду или блеск для коррекции макияжа во время вечера.
Как выбрать оттенок для выпускного
- Подбирайте под платье. Ягодные и красные оттенки дополнят тёмные или яркие наряды, а нюд и карамель — пастельные или белые платья.
- Учитывайте время суток. Для дневной церемонии выбирайте лёгкие нюдовые или медовые тона, для вечеринки — насыщенные ягодные или красные.
- Пробуйте заранее. Протестируйте помаду при разном освещении, чтобы убедиться, что она гармонирует с образом.