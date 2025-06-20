Трендовые оттенки помад на выпускной-2025

Помада не только подчёркивает черты лица, но и отражает ваш характер, задавая настроение на весь вечер. В этом сезоне в тренде четыре палитры: сочные ягодные, тёплые медово-карамельные, универсальные нюдово-бежевые и вечная красная классика. Рассказываем, как выбрать идеальный оттенок для макияжа на выпускной.

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Помада — это финальный штрих, который объединяет макияж и делает его завершённым. Правильно подобранный цвет может визуально скорректировать форму губ, добавить свежести лицу и подчеркнуть ваш стиль. Для выпускного важно выбрать оттенок, который будет гармонировать с платьем, тоном кожи и общей эстетикой образа, а также продержится весь вечер танцев и фотосессий.

Трендовые оттенки помад 2025

1. Ягодная палитра

Ягодные оттенки — от глубокого малинового до насыщенного черничного — идеальны для смелых и романтичных натур. Эти цвета добавляют макияжу драматичности, но остаются универсальными, подходя почти всем тонам кожи.

Кому подойдёт. Отлично смотрится на светлой и средней коже, создавая контраст, а на тёмной коже подчёркивает глубину тона.

Отлично смотрится на светлой и средней коже, создавая контраст, а на тёмной коже подчёркивает глубину тона. Как носить. Сочетайте с нейтральным макияжем глаз (лёгкие тени или тонкая стрелка), чтобы губы были в центре внимания. Для стойкости используйте матовые или сатиновые текстуры.

Сочетайте с нейтральным макияжем глаз (лёгкие тени или тонкая стрелка), чтобы губы были в центре внимания. Для стойкости используйте матовые или сатиновые текстуры. Примеры. Глубокий сливовый, бордовый, яркий фуксия.

2. Медово-карамельная гамма

Тёплые оттенки карамели, мёда и терракоты — тренд 2025 года, вдохновлённый природной теплотой. Они создают мягкий, но выразительный образ.

Кому подойдёт. Особенно хорошо смотрится на тёплых и оливковых тонах кожи, добавляя сияния.

Особенно хорошо смотрится на тёплых и оливковых тонах кожи, добавляя сияния. Как носить. Дополните кремовыми румянами в персиковой гамме и бронзером для эффекта «солнечного поцелуя». Глянцевые или кремовые текстуры усилят сияние.

Дополните кремовыми румянами в персиковой гамме и бронзером для эффекта «солнечного поцелуя». Глянцевые или кремовые текстуры усилят сияние. Примеры. Тёплый персиковый, карамельный, медовый с золотистым подтоном.

3. Нюдово-бежевая палитра

Нюдовые оттенки также остаются в тренде. В 2025 году выбирайте бежевые тона с розовым или персиковым подтоном, которые выглядят естественно, но не «стирают» губы.

Кому подойдёт. Подходит всем, особенно если подобрать оттенок, близкий к природному цвету губ.

Подходит всем, особенно если подобрать оттенок, близкий к природному цвету губ. Как носить. Идеальны для яркого макияжа глаз, например, смоки-айс или цветных теней. Выбирайте сатиновые или кремовые текстуры для объёма.

Идеальны для яркого макияжа глаз, например, смоки-айс или цветных теней. Выбирайте сатиновые или кремовые текстуры для объёма. Примеры. Песочный бежевый, розово-нюдовый, пыльный розовый.

4. Классическая красная

Красная помада — вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. В 2025 году в тренде как яркие алые, так и глубокие винные оттенки.

Кому подойдёт. Универсальный выбор для всех тонов кожи. Холодные красные (с синим подтоном) идут светлой коже, тёплые (с оранжевым подтоном) — смуглой.

Универсальный выбор для всех тонов кожи. Холодные красные (с синим подтоном) идут светлой коже, тёплые (с оранжевым подтоном) — смуглой. Как носить. Сочетайте с минимальным макияжем глаз. Матовые текстуры добавят драмы, глянцевые — гламура.

Советы для стойкого макияжа губ

Подготовка. Используйте скраб и бальзам для губ перед нанесением помады, чтобы убрать шелушения.

Используйте скраб и бальзам для губ перед нанесением помады, чтобы убрать шелушения. Основа. Нанесите карандаш для губ в тон помаде, чтобы продлить стойкость и скорректировать форму.

Нанесите карандаш для губ в тон помаде, чтобы продлить стойкость и скорректировать форму. Слой за слоем. Для матовых помад наносите тонкий слой, промокните салфеткой и добавьте второй слой.

Для матовых помад наносите тонкий слой, промокните салфеткой и добавьте второй слой. Фиксация. Лёгкий слой прозрачной пудры через салфетку поможет закрепить цвет.

Лёгкий слой прозрачной пудры через салфетку поможет закрепить цвет. Тач-ап. Возьмите с собой помаду или блеск для коррекции макияжа во время вечера.

Как выбрать оттенок для выпускного