На ПМЭФ появились матрешки за 385 тысяч рублей

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложили купить матрешки за сотни тысяч рублей. Ролик с места проведения мероприятия публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

На одном из стендов ПМЭФ появились матрешки бренда My Matreshka различных моделей. Посетителям стали доступны, например, варианты из дерева, а также покрытые стразами. Стоимость товара варьируется от 50 тысяч до 385 тысяч рублей в зависимости от размера. В ассортименте марки представлены матрешки от 35 до 170 сантиметров.

Ранее в июне стала известна цена на еду на ПМЭФ-2025. Так, обед в ресторане Lunch обойдется в 6,5 тысячи рублей.