Шесть тканевых патчей для кожи вокруг глаз

Утро, чашечка кофе, запах свежего круассана, освежающие патчи под глазами. Представили эту идиллию? А теперь ловите подборку классных тканевых патчей под любую потребность: от лифтинга до избавления от тёмных кругов.

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Лифтинговые патчи Lift & Repair, Institut Esthederm

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Тяжёлая артиллерия в форме тонких патчей. Они пропитаны «клеточной водой» и двумя активами. Первый отвечает за замедление процесса увядания кожи, второй помогает ей регенерироваться через клеточное обновление и стимуляцию роста волокон коллагена.

Тканевые маски-патчи для кожи вокруг глаз, Thalgo

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В составе — три формы гиалуроновой кислоты и морской проколлаген, которые в комбо дают заметный антиэйдж-результат. Для того чтобы увидеть разницу «до и после» в зеркале, понадобится 10 минут: нанесите охлаждённые патчи под глаза, отдохните несколько минут, а потом сделайте лёгкий массаж безымянными пальцами, почти не надавливая на кожу.

Обновляющие патчи для глаз, Babor

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Тканевые патчи с тройным комплексом ретинола — главным антиэйдж-ингредиентом. Чтобы поддержать антивозрастной эффект и добавить баланса, в пропитке есть ещё и пептиды вместе с ниацинамидом и витамином F. Патчи плотно прилегают к коже и воздействуют на довольно большую площадь, так что ни отёки, ни морщинки от них не укроются.

Тканевые патчи «Увлажнение + Свежий взгляд», Garnier

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Особенно понравятся в жаркие дни. Пропитка патчей охлаждает кожу, а если за несколько минут до применения закинуть упаковку в холодильник, то эффект можно усилить. В составе есть не только классическая гиалуронка, но и богатый витамином C апельсиновый сок. Этот актив обычно разглаживает небольшие морщинки и визуально уменьшает синяки в области вокруг глаз.

Тканевые патчи для сияния кожи вокруг глаз, Go Tapa

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В небольшом зиплоке семь пар патчей, которые удобно брать с собой в командировки, поездки на дачу или даже в офис в дни, когда не удалось быстро собраться. Классическая форма плотно прилегает к коже, поэтому в процессе использования можно спокойно заниматься своими делами и не бояться, что патчи убегут в зону декольте.

Многоразовые тканевые патчи, Smorodina

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Экологичный и экономичный вариант для борьбы с отёчностью. В наборе есть многоразовые тканевые патчи, гель-сыворотка с кофеином и симпатичная алюминиевая коробочка для хранения. Пользоваться системой просто: нанесите в зону под глазами гель, а сверху закройте его теми самыми патчами, предварительно смочив их водой или гидролатом. Готово!