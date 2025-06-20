Кейт Бланшетт призывает переосмыслить моду

Актриса Кейт Бланшетт, известная своей приверженностью к экологичной моде, снова доказала, что для неё это не просто слова. Вместе с принцем Уильямом она посетила стартап Colorifix в Норвиче, который разрабатывает экологичные красители для текстиля.

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«Мы обязаны переосмыслить моду: не только то, как её производят, но и то, как мы её ценим и потребляем. Творчество может процветать в рамках устойчивого развития», — заявила Бланшетт, которая входит в совет премии Earthshot Prize.

Colorifix, финалист Earthshot Prize 2023, предлагает революционный подход к окрашиванию тканей. Компания использует природные пигменты, воссозданные в лаборатории с помощью микроорганизмов, что значительно сокращает вред для окружающей среды. По словам сооснователя стартапа, их метод позволяет снизить потребление воды на 77%, выбросы CO₂ — на 31%, а энергии — на 19% по сравнению с традиционными способами.

«Я уже восхищалась Colorifix, когда впервые узнала о них через Earthshot Prize, но увидеть их прогресс вживую — это вдохновляет», — поделилась Бланшетт.

Актриса также рассказала, что сама активно практикует осознанное потребление: повторно носит наряды с красных дорожек и обменивается одеждой с подругой.

«Это же очевидно — зачем покупать новое, если можно дать вещам вторую жизнь? У меня до сих пор есть джинсовая куртка, которую мне подарили в 15 лет», — сказала она.

Бланшетт уверена: расточительность убивает креативность.