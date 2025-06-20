Как носить прозрачную одежду и не выглядеть нелепо

Тренд на прозрачность — один из самых заметных и одновременно деликатных в этом сезоне. Многие относятся к нему с осторожностью и неспроста: при неудачной стилизации есть риск выглядеть неуместно. О том, как этого избежать, нам рассказала стилист Альбина Егорова.

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Почему прозрачные вещи снова на пике?

Все мы не понаслышке знаем о цикличности моды, сейчас это коснулось и see-through одежды, которая снова на пике популярности благодаря возвращению моды на женственные силуэты.

«После периода гипертрофированного оверсайз и тренда на маскулинность, женщины вновь стремятся почувствовать себя утонченными, женственными и романтичными», — объясняет эксперт.

Многие дизайнеры активно включают полупрозрачные ткани в свои коллекции, они особенно актуальны в таких стилях, как бохо-шик, романтичный, минимализм и драма.

Где граница между сексуальностью и вульгарностью?

Многих пугает эта тонкая грань между смелым и вызывающим. Чтобы ее не переходить, необходимо не только соблюдать меру в степени оголения, но и учитывать сочетание цветов, длину и стилизацию в целом.

«Прозрачность — это отличный способ добавить в образ легкость, женственность и нотку интриги. Главное — использовать их с умом: соблюдайте баланс, выбирайте качественные ткани и помните, что прозрачность — это всегда про намек, а не про откровенность», — комментирует стилист.

Поэтому категорически нельзя:

Носить прозрачные вещи на голое тело.

Игнорировать баланс фактур.

Весь образ не может быть просвечивающим, обязательно сочетайте такие вещи с плотными тканями.

Забывать о правиле уместности. Такие материалы не всегда будут к месту. Например, это касается официальных мероприятий или строгого офисного дресс-кода.

С чем сочетать see-through, чтобы не выглядеть голой?

Стилист поделилась тремя сочетаниями, повторив которые вы точно не будете чувствовать себя голой.

Прозрачный низ

К примеру, вы можете надеть юбку из фатина вместе с удлиненными свитерами, жакетами, футболками или жилетами. Такой образ будет выглядеть интересно и уточнено.

Прозрачный верх

Сочетайте просвечивающие топы и боди со свободными брюками или джинсами. Главное, позаботьтесь о правильном белье — выбирайте гладкие и однотонные модели.

Многослойность

Если вы еще не готовы к выходу в see-through одежде, используйте ее как второй слой. Например, прозрачную юбку можно надеть на леггинсы, а жакет из органзы — на шелковое платье. Так в вашем образе точно не будет ни следа вульгарности.