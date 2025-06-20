Кейт Мосс пришла в супермаркет в откровенном наряде

Супермодель Кейт Мосс прогулялась по супермаркету в кожаных шортах. Об этом сообщает Dailу Mail.

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51-летняя Кейт Мосс позировала в красных кожаных шортах, лонгсливе с разрезами и черных колготках. Образ дополнили солнцезащитные очки и балетки с острым мысом. Волосы ей уложили легкими волнами и сделали легкий макияж. Съемка прошла в одном из супермаркетов в Нью-Йорке.

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Несколько недель назад Кейт Мосс стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель пришла на шоу вместе со своей 22-летней дочерью Лилой. Манекенщица выбрала для закрытого мероприятия черную прозрачную блузку в горошек, бархатный жакет, брюки с завышенной талией и лаковые туфли на каблуках. Звезда подиумов также надела массивные золотые браслеты и серьги. Кейт Мосс сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.