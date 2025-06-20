Рэперша Lizzo раскрыла секрет экстремального похудения

Экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), призналась в приеме препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета. Соответствующее интервью появилось в подкасте Just Trish на YouTube.

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Исполнительница заявила, что пробовала все, включая «Оземпик». Однако, по ее словам, она от него отказалась в начале преображения.

«Это нелегко. Это лекарство, которое помогает кому-то справиться с тем, с чем он борется», — объяснила знаменитость.

Кроме того, артистка отметила, что наилучшие результаты в похудении ей дал отказ от веганской диеты.

«Когда я была веганом, я ела много искусственного мяса, хлеба, риса, и мне приходилось есть его много, чтобы оставаться сытой. Когда я начала есть цельные продукты, например, говядину, курицу и рыбу, я чувствовала сытость, а не расширяла свой желудок, помещая туда много фальшивой еды, которая на самом деле меня не насыщала», — рассказала звезда.

В мае сообщалось, что Lizzo появилась на Met Gala с кардинально новым имиджем.