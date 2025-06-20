Рынок роскоши впервые за 15 лет столкнулся с кризисом

Новое исследование Bain & Company и Altagamma показало тревожную тенденцию — мировой рынок люкса впервые с 2009 года (не считая пандемийного периода) демонстрирует спад. Основными причинами эксперты называют торговые войны, геополитическую нестабильность и колебания финансовых рынков.

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Цифры говорят сами за себя: после рекордных $424 млрд в 2023 году объём рынка снизился до $419 млрд в 2024-м. Первый квартал 2025 года продолжил негативную динамику — падение составило от 1% до 3%. Особенно сильно кризис ударил по розничным сетям и онлайн-платформам. Многие игроки столкнулись с нехваткой оборотных средств и вынуждены проводить реструктуризацию. Параллельно бренды теряют креативный импульс, а логистические и кадровые проблемы только усугубляют ситуацию.

Однако аналитики Bain & Company сохраняют осторожный оптимизм. Они подчёркивают, что фундаментальная ценность люкса как способа самовыражения и символа успеха остаётся неизменной. Именно эта эмоциональная связь с потребителем, по мнению экспертов, поможет отрасли пережить трудные времена.

На 2025 год прогнозируется несколько сценариев: базовый вариант предполагает спад на 2-5%, оптимистичный — колебания в пределах ±2%, а наихудший — падение на 5-9%. При этом отдельные сегменты демонстрируют рост: особенно устойчивыми оказались рынки премиального отдыха (отели, круизы), частной авиации, яхт и высокой гастрономии. Неплохо чувствуют себя и производители ультралюксовых автомобилей, в то время как бренды премиум-класса столкнулись с серьёзными проблемами.