Милли Бобби Браун опубликовала фото в блестящем бюстгальтере

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снялась в блестящем бюстгальтере. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

21-летняя Милли Бобби Браун стояла перед зеркалом в нежно-розовом бюстгальтере, украшенном кружевом и пайетками. Актриса также надела наряд с глубоким декольте в тон, серьги с бриллиантами и кольца. Звезда «Очень странных дел» сделала пучок с прядями у лица и макияж с черными стрелками, румянами и помадой.

© Газета.Ru

В начале марта Милли Бобби Браун вышла в свет в красном блестящем платье с глубоким декольте и босоножках в тон. Волосы она распустила и сделала расслабленную укладку. Ей также нанесли макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

До этого Милли Бобби Браун и ее супруг Джейк Бонджови были замечены в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном абсолютно прозрачном платье из кружева, украшенном мехом. Артистка также надела атласные туфли на каблуках и серьги. Звезда «Очень странных дел» собрала волосы в пучок с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском для губ.