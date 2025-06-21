Актриса затмила всех на ковровой дорожке. Скарлетт Йохансон посетила премьеру фильма «Мир юрского периода», которая состоялась в Берлине. Для выхода в свет голливудская дива выбрала образ, из-за которого её сравнили с вампиршей.

Йоханссон позировала перед камерами в роскошном корсетном платье из материала под крокодиловую кожу. Скарлетт дополнила образ массивными золотыми украшениями и макияжем со стрелками и яркими губами. Поклонников лук актрисы привёл в восторг.