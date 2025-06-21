Стилист Рогов рассказал, как составить идеальный мужской образ на лето

Чемпионат.com

Собрать идеальный лук получится даже у тех, кто далёк от мира моды. Стилист Александр Рогов поделился «формулой» идеального летнего образа для мужчин. По словам эксперта, нет необходимости покупать ради такого наряда дизайнерские вещи.

Стилист рассказал, как составить идеальный мужской образ на лето
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О мужском стиле. Найдена идеальная формула стиля на лето! Записывайте: лоферы / мокасины / топсайдеры + короткие шорты + футболка/майка/пиджак. И на забудьте натянуть носки повыше, — написал Рогов.

Стилист подчеркнул, что подобный лук — это про стиль, комфорт и тренды одновременно. Цветовую гамму можно выбирать любую, а что касается тканей, то лучше отдавать предпочтение натуральным материалам.