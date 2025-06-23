Звезда сериала «Универ» похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей. Соответствующая сторис (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,5 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 41-летняя звезда сериала «Универ» продемонстрировала белую коробку бренда Celine, в которой находились черные ботинки на высокой подошве. Известно, что стоимость аналогичной обуви на онлайн-платформе для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей cоставила 131 тысячу рублей.

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В марте экс-возлюбленная российского миллиардера решила распродать гардероб на 2,2 миллиона рублей. Модель Елена Перминова представила к покупке сумку и жакет итальянского модного дома Prada стоимостью 646 700 и 235 400 рублей и другие изделия.