L'Oreal Professionnel представил революционную систему ухода за волосами

L’Oréal Professionnel анонсировал выход инновационной гаммы Vitamino Color Spectrum для ухода за окрашенными волосами. Команда обещает сохранить цвет волос идеальным на протяжении 100 дней после окрашивания. Это не просто уход - это настоящая цветореволюция в мире профессиональной косметики.

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Современный подход к уходу за окрашенными волосами требует комплексного решения. Помимо блеска, важно поддерживать четыре ключевых параметра: насыщенность цвета, контраст оттенков, тон и яркость. Инновационная формула с запатентованной комбинацией концентрированной феруловой и лимонной кислот (2,5%) работает сразу в пяти направлениях: зеркальный блеск, насыщенный оттенок, идеальный контраст между цветами, нейтрализация нежелательных подтонов и долговременная сочность цвета.

Разработанная в сотрудничестве с ведущими стилистами мира, новая гамма продолжает 110-летнюю традицию L'Oreal Professionnel Paris создавать инновационные продукты, соответствующие самым высоким профессиональным стандартам.

Время тестировать!