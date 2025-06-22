Невеста турецкого миллиардера Хакана Сабанджи, актриса Ханде Эрчел вышла на публику в жакете на голое тело. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ханде Эрчел появилась на публике в черном жакете и прямых брюках, отказавшись от бюстгальтера. Образ дополнили массивные серьги с бриллиантами, ожерелье и кольцо с сапфиром. Волосы она уложила в высокий хвост и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.