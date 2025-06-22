Звезда «Секса в большом городе» снялась для глянца

Звезда «Секса в большом городе», актриса Синтия Никсон стала лицом нового выпуска журнала Grazia. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя актриса позировала в черной кожаной куртке и синих джинсах. Волосы ей уложили назад и сделали легкий нюдовый макияж. Перед камерой она также снялась в сером жакете, белом пальто и рубашке.

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В конце августа создатели сериала «И просто так...», в котором Синтия Никсон сыграла главную роль, объявили о продлении шоу на третий сезон. Руководитель отдела оригинального контента компании Max Сара Обри отметила, что второй сезон «И просто так...» стал очень успешным в плане просмотров, поэтому сериал продлили еще на одну главу.

«И просто так...» — спин-офф сериала HBO «Секс в большом городе». Оригинальный проект шел с 1998 по 2004 год и насчитывает шесть сезонов. Его продолжение «И просто так...» стало выходить в конце 2021 года. Второй сезон шоу стартовал в июне 2022-го. В возрожденном шоу принимают участие звезды оригинального сериала Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Дэвид Айгенберг, Марио Кантоне и многие другие.