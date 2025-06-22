Девушка Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виттория Черетти позировала в черном облегающем платье без рукавов. Образ дополнили мюли в тон и шляпа с атласной лентой. Перед камерой она также снялась в зеленом платье, черно-белом мини-платье и кожаной рубашке. Стилистом съемки выступила Кэти Бурнетт, а фотографом — Карлин Джэйкобс.

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Ди Каприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Она отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

В конце мая издание Radar Online со ссылкой на инсайдера написало, что Леонардо Ди Каприо решил поспешно жениться на супермодели Виттории Черетти назло своему другу Брэдли Куперу.