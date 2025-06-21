Пять правил офисного летнего этикета от стилиста

Лето приходит в город вместе с долгими прогулками далеко заполночь, романтичными пикниками на природе, коктейлями на открытой террасе, жарой, обнаженными плечами, сандалиями и… корпоративными разногласиями по поводу того, что уместно носить в офис. Работать хочется в легком, дышащем и расслабленном, но строгий (к сожалению, а может, и к счастью) дресс-код не уходит в отпуск. Где проходит граница между стилем и фамильярностью? Стилист Маша Ведерникова дала советы, как одеться уместно — и ощущать себя комфортно в знойный день.

Мини — мимо

Какие бы тропики ни творились за окном, ультракороткие юбки и шорты остаются вне поля офисного этикета.

«В любом рабочем коллективе одежда — это не только про эстетику, но и про уважение. Лучше выбрать юбку длиной до колена (или на ладонь выше него) или миди-платье из струящейся ткани. Они и прохладу подарят, и не дадут почувствовать коллегам ощутить себя неловко, словно вы перенесли себя на совещание прямиком с пляжа», — объясняет стилист.

Открытая обувь — с оговорками

Сандалии, мюли и босоножки — да, но сдержанные, чистые и не слишком пляжные по силуэту и смыслу. Шлепанцы и обувь на платформе «отпускной мечты» — оставим им их законную роль у бассейна.

Подойдут модели из гладкой кожи или текстиля, с закрытым носом или аккуратными ремешками. Важный нюанс: педикюр обязателен.

Прозрачность — не для офиса

Тонкие блузы, полупрозрачные ткани, просвечивающие топы — все это лучше оставить для вечера или выходного. Даже если кажется, что все вроде бы прикрыто, под ярким дневным светом ткань может подвести.

«Если очень хочется шифон — надевайте под низ непрозрачный топ или выбирайте модели с подкладкой. В моде не только прозрачность, но и приличие», — подчеркивает эксперт.

Майки и топы на бретелях — только с пиджаком

Даже если термометр зашкаливает, плечи стоит прикрывать. В идеале — носить футболки с коротким рукавом, рубашки из льна, легкие жакеты. Топ с открытыми плечами можно оставить для вечеринки, а вот топ на широких бретелях можно стилизовать с жилетом или кардиганом — и свежо, и уместно.

Главное — помнить, что офис все-таки не курорт. Даже если очень хочется вообразить обратное (и мы вас понимаем, честное слово!).

Аксессуары — меньше да лучше

Летом хочется добавить яркости, но помните: офис — не подиум. Огромные серьги, громоздкие браслеты и шляпы с широкими полями могут выглядеть эксцентрично и отвлекать.

Лучше сделать ставку на одно яркое украшение — например, цветной платок, интересную сумку или лаконичную брошь. Это покажет вкус и внимание к деталям.