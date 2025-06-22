Названы три главных оттенках лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал три главных оттенка лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«3 главных цвета и 3 главные текстуры на лето 2025. Наивный розовый и воздушные материалы. Сливочное масло и струящиеся текстуры. "Хрустящий" голубой и накрахмаленный хлопок», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».