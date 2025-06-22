Глюкоза в мини-юбке залезла на столб

Певица Глюкоза (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) в мини-юбке залезла на столб. Поп-исполнительница опубликовала фото в своем Telegram-канале.

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39-летняя Глюкоза предстала перед камерой в черном топе, под который надела белую мини-юбку, чулки и стрипы. Певица добавила к образу кожаный ремень с шипами. Исполнительница была запечатлена с уложенными волосами и макияжем. Знаменитость позировала, держась за столб.

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В апреле Глюкоза выложила в личном блоге видео, где предстала перед камерой в белом прозрачном облегающем комбинезоне с надписями на спине. Артистка также надела шапку, массивные очки и прозрачные босоножки на каблуках. Поп-исполнительница танцевала с уложенными волосами. Таким образом звезда сообщила о выходе своего нового альбома.

В мае Глюкоза в интервью медиаэксперту Георгию Лобушкину заявила, что ее дочерям Лидии и Вере нравится ее новый провокационный образ.