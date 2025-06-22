Полина Гагарина выложила фото в бикини на яхте

Певица Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время ее недавнего отдыха.

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На одном из кадров 38-летняя Полина Гагарина была запечатлена в розовом крошечном бикини в полоску. Певица позировала с распущенными волосами и без косметики на яхте. Знаменитость рассказала, что смогла выделить себе на отдых всего четыре дня. При этом поп-исполнительница не стала уточнять место, в которое отправилась.

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«Это было лучшее спонтанное решение, улететь на 4 дня. 100 часов счастья! Разве этого мало….?» — написала звезда.

В феврале Полина Гагарина выложила в личный блог видео, где предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который дополнила поясом и массивными серьгами. Артистка также надела туфли на каблуках в тон. Поп-исполнительнице сделали вечерний макияж и уложили волосы назад. Знаменитость танцевала в гримерной.

В апреле Полина Гагарина снялась после тренировки. Певица стояла перед зеркалом в черной спортивной форме, которая состояла из топа и велосипедок. Поп-исполнительница также надела белые кроссовки с желто-розовой подошвой. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.