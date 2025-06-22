Ольга Серябкина выложила видео в крошечном топе

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина станцевала в топе с декольте и микрошортах. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

40-летняя Ольга Серябкина была запечатлена в красном топе с декольте, который дополнила джинсовыми шортами, черными ботильонами на каблуках с открытым мысом и очками. Певице уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

© Газета.Ru

21 мая Ольга Серябкина стала гостьей премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица появилась на закрытом мероприятии в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

Позже Ольга Серябкина посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ», которая прошла в Москве. Певица предстала перед фотографами в розовом мини-платье с глубоким декольте и бежевых атласных туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.