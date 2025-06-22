Вера Брежнева поделилась фото в леггинсах

Певица Вера Брежнева показала фигуру в топе и леггинсах. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Вера Брежнева сообщила, что прилетела на выступление в Молдову. Певица позировала перед камерой в черном топе и леггинсах в тон. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость сидела на диване в гостинице, а перед ней лежал букет цветов.

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У звезды есть двое детей от разных мужчин: 24-летняя София от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана.

Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. София признавалась в личном блоге, что очень полюбила Кипермана и даже после развода мамы с ним не стала ее менять. Девушка давно живет и учится в США. В 2019 году дочь исполнительницы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем Брежнева рассказывала в соцсетях. Больше артистка не делилась подробностями из жизни девушки, отмечая, что не имеет права это делать без разрешения Софии.

Недавно дочь Веры Брежневой опубликовала фото бабушки в день ее рождения.