Топ-5 головных уборов летнего сезона 2025 года

Летние образы требуют не только красоты, но и защиты от солнца. И если раньше головной убор был скорее необходимостью, то теперь — это полноценный fashion-штрих, способный придать образу шарм, дерзость или утонченную элегантность. Что надевать на голову этим летом, обсудили со стилистом Екатериной Сашневой.

© unsplash

Современная мода предлагает множество стильных решений для головы — от практичных до по-настоящему эффектных. Трендовые модели не только защитят от палящего солнца, но и станут ключевым акцентом в образе. Эти головные уборы легко адаптируются под разные стили — будь то городской кэжуал, отпускной релакс или спорт-шик.

Топ−5 вариантов, на которые точно стоит обратить внимание:

Банданы и платки

В этом сезоне особенно актуальны изысканные и утонченные модели: легкие полупрозрачные ткани и благородный шелк в сочетании с абстрактными или этническими принтами. Их можно носить как тюрбаны, повязки или поверх других головных уборов, создавая многослойные комбинации.

«Особенно хорошо они смотрятся в сочетании с платьями из струящихся тканей, льняными костюмами или открытыми топами», — комментирует эксперт.

Шапки бини

Летние модели выполнены из тонкого хлопка или вискозы. Такой головной убор добавит образу непринужденности и особенно хорошо впишется в аутфиты с кроп-топами, майками-алкоголичками, свободными брюками и кедами. Актуальные цвета: от базовых серых и бежевых до пастельно-розовых и мятных оттенков.

Панамы

Этот головной убор остается вне конкуренции. Трендом стали модели четкой формы с акцентной строчкой и самыми необычными текстурами: от вощеного хлопка до переработанных материалов. Стилист советует носить панамы разных цветов и комбинировать их с укороченными топами, свободными шортами, кроссовками и легкими сандалиями.

Бейсболки

В 2025 году этот головной убор отходит от классики: в моде нестандартные формы, удлиненные козырьки и винтажные элементы. Особенно рекомендуем присмотреться к таким фактурным тканям, как кожа и замша.

«Они подходят не только для спортивного стиля, но и для расслабленного городского кэжуала»,— отмечает стилист.

Например, бейсболки будут отлично выглядеть с оверсайз жакетами, денимом и обувью на толстой подошве.

Вязаные головные уборы

Чепчики, косынки, шапочки и другие модели, выполненные крючком или спицами, идеально вписываются в отпускные и бохо-образы. Их можно надевать с туниками, юбками, пляжными сумками и сандалиями на веревочной подошве.

Каким бы ни был ваш стиль: романтичным, спортивным или расслабленным, этим летом головной убор легко станет его финальным аккордом. Главное — носить с удовольствием и по погоде.