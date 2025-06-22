Певица Ани Лорак вышла на публику в сияющем платье с декольте. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Ани Лорак выступила в миди-платье с глубоким декольте на тонких бретелях, которое было украшено стразами. Певица также надела массивные браслеты и кольца. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками, контурингом, румянами и помадой.

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Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

Позднее Виталий Бородин сравнил выдачу Лорак паспорта РФ с плевком обществу. Он добавил, что ждет официальной позиции артистки по поводу специальной военной операции.

Как сообщали СМИ, на Украине Лорак не выступала с 2017 года. Артистка признавалась, что подвергалась давлению на родине, поскольку там ее «окрестили предательницей за работу в РФ». С 2022 года Лорак находится в санкционном списке Украины вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой.