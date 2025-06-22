«Надо чуть-чуть там подтянуть». Прохор Шаляпин ответил на слухи о пластике

В начале июня Прохор Шаляпин огорошил поклонников новостью о сделанной им пластической операции. Фанаты остались в недоумении, ведь певец никогда не жаловался на внешность. Однако все выглядело убедительно — на опубликованном в личном блоге видео артист предстал с забинтованным лицом и внушительными синяками.

Новость, правда, оказалась фейковой. Прохор признался, что не делал себе операцию. Снятое видео оказалось обычной рекламной интеграцией.

«Я не делал пластическую операцию. Это мой доктор, с которым меня свела судьба. Я решил сделать верхнюю часть. Мне уже надо чуть-чуть там подтянуть. Придется три часа лежать под общим наркозом между небом и землей. Очень боюсь. И это был такой небольшой ход, рекламная интеграция. Но вы же видите, что я ничего не сделал. Круговую подтяжку мне пока рановато делать — я же адекватный человек, не сумасшедший», — пояснил Шаляпин в беседе со «СтарХитом».

При этом Прохор заверил, что относится к пластическим операциям хорошо, считая, что в определенном возрасте их стоит сделать каждому. Исполнитель не скрывает, что почти 20 лет назад сделал ринопластику по совету подруги. Но больше в своей внешности ничего не менял.