В Ашхабаде провели модный показ национальной одежды

В Доме моделей Ашхабада представили национальные образы в современной подаче. Мероприятие организовали в рамках статуса столицы Туркменистана как участника сети творческих городов ЮНЕСКО по направлению «Дизайн».

Оразова Чынар, преподаватель Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади:

«Молодежь учится воспринимать традиции как часть своей идентичности, но не в музейном, а в живом и динамичном формате. Это, как язык: он развивается, но сохраняет суть. Участие Ашхабада в сети творческих городов ЮНЕСКО это возможность рассказать миру о нашей уникальной культуре и показать, что у нее большое будущее».

Показ в Доме моделей стал частью программы локальных мероприятий, направленных на развитие культурных практик и поддержку национального костюма. В показе приняли участие модели из местных агентств, а также мастера, работающие с текстилем и ручной вышивкой. Все изделия выполнены в Туркменистане.