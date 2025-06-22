Жена Канье Уэста прогулялась по Нью-Йорку в бикини из конфет

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори прогулялась по Нью-Йорку в откровенном бикини. Соответствующие снимки публикует Page Six.

30-летняя избранница музыканта предстала перед камерами в бюстгальтере и трусах, полностью выполненных из съедобных конфет. При этом она надела остроносые туфли серебристого цвета и парик с длинными черными прядями и челкой. Кроме того, ее образ дополнила нюдовая помада на губах.

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Супруг Цензори, в свою очередь, предпочел белое худи с капюшоном и коричневые ботинки. Также на нем были солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Бьянки Цензори Анджелина снялась в откровенном виде у бассейна. Тогда родственница дизайнера поделилась снимком, на котором предстала в черных плавках и с красным цветком на талии.