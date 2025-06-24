11 средств для укладки вьющихся и кудрявых волос
Если ваши волосы пушатся после мытья и расчёсывания, скорее всего, они волнистые или вовсе кудрявые. Чтобы «напомнить» им об этом, попробуйте кудрявый метод. Рассказываем, что это такое и какие средства использовать для формирования завитка.
Тонкости кудрявого метода
Кудрявый метод — особая последовательность мытья кожи головы и последующего ухода за кудрявыми волосами. Его основная цель — вернуть волосам природный завиток, который может быть повреждён из-за постоянных горячих укладок и окрашиваний. На самом деле, процесс несложный, каким бы его ни транслировали инфлюенсеры.
1 шаг: очищение кожи головы
Как правило, кудрявые волосы пористые, а кожа головы у их обладателей сухая. Используйте увлажняющий шампунь и постарайтесь избегать активных ПАВ в составе.
2 шаг: увлажнение
Маски, бальзамы или кондиционеры обязательны при уходе за пористыми волосами. Чем больше увлажнения они получают, тем активнее завиток. На втором этапе нанесите щедрую порцию средства на длину и немного «пожмякайте», формируя кудри.
3 шаг: укладка
Стайлинг необходимо использовать на мокрых волосах, чтобы он запечатал влагу и помог сформировать завиток. После нанесения остатки продукта можно убрать, промокнув волосы микрофибровым полотенцем, и приступить к сушке волос феном с насадкой-диффузором. Когда волосы высохнут, «прожмякайте» их ещё раз, чтобы избавиться от каста — гелевой корочки, которая остаётся на кудрях после использования стайлинга.
А чем именно укладывать кудрявые волосы, рассказываем ниже.
Крем для локонов Curliecue, Maria Nila
Крем-желе надёжно зафиксирует завиток любой формы и переживёт целый день на волосах. Также он защитит волосы от ультрафиолетовых лучей и высоких температур.
Крем-стайлинг для вьющихся волос Curls Transformer, Mone Professional
Средство с лёгкой текстурой на каждый день. Не оставляет следов, держит завиток даже на слегка волнистых волосах.
Гель-неведимка для укладки кудрявых волос Fly Curls, JKeratin
Суперлёгкий гель — классный вариант на лето, особенно для влажной погоды. Он удержит и лёгкую волну, и кудри, не оставив ощущение какого-либо стайлинга на волосах.
Крем-увлажнитель «Упругие локоны», Eden
Вариант для тех, чьи волосы уже вспомнили, что они кудрявые. Используйте в качестве несмываемого ухода для дополнительного увлажнения и придания формы причёске.
Солевой спрей hi, texture, La Grase
Локоны как у девушки-сёрфера — сюда. Если перспективы поехать на море этим летом туманны, волосы можно побаловать солевым спреем. Можно нанести как на мокрые пряди, так и на уже подсохшие перед укладкой.
Крем для контроля с мягкой фиксацией Easy.Rider, Kevin.Murphy
Мягкий крем поможет избавиться от пушистости и слегка зафиксировать кудри. Справится с летними укладками, когда не хочется утяжелять волосы и долго возиться с причёской.
Гель-кастард для укладки кудрявых волос, Кудрявый Метод
Это база. Подойдёт как новичкам, так и опытным кудрявым. Гель-кастард отлично держит завиток и не склеивает волосы. Перед укладкой нанесите средство на руки и добавьте воды, чтобы облегчить текстуру.
Гель-крем Curls, Phyto
Полугелевая облегчённая текстура подойдёт для очень мелких активных кудряшек. Нанесите средство обильно, чтобы все завитки были покрыты. После укладки феном разбейте оставшийся каст.
Крем для вьющихся волос, Tefia
Активно увлажняет волосы, содержит природные масла. Подойдёт для лёгких укладок или как дополнительное увлажнение под гель для волос.
Крем для укладки вьющихся волос, Curly Shyll
Усиливает естественный завиток и придаёт объём волосам. Подойдёт для очень пористых волос — как кудрявых, так и волнистых.
Гель для укладки кудрявых и волнистых волос Curl Me On, Beautific
С этим гелем лучше не шутить. Он фиксирует надёжно и надолго, подойдёт для зимних укладок под шапку и переживёт все летние тусовки. При нанесении на волосы обязательно активно смачивайте руки водой.