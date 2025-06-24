11 средств для укладки вьющихся и кудрявых волос

Если ваши волосы пушатся после мытья и расчёсывания, скорее всего, они волнистые или вовсе кудрявые. Чтобы «напомнить» им об этом, попробуйте кудрявый метод. Рассказываем, что это такое и какие средства использовать для формирования завитка.

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Тонкости кудрявого метода

Кудрявый метод — особая последовательность мытья кожи головы и последующего ухода за кудрявыми волосами. Его основная цель — вернуть волосам природный завиток, который может быть повреждён из-за постоянных горячих укладок и окрашиваний. На самом деле, процесс несложный, каким бы его ни транслировали инфлюенсеры.

1 шаг: очищение кожи головы

Как правило, кудрявые волосы пористые, а кожа головы у их обладателей сухая. Используйте увлажняющий шампунь и постарайтесь избегать активных ПАВ в составе.

2 шаг: увлажнение

Маски, бальзамы или кондиционеры обязательны при уходе за пористыми волосами. Чем больше увлажнения они получают, тем активнее завиток. На втором этапе нанесите щедрую порцию средства на длину и немного «пожмякайте», формируя кудри.

3 шаг: укладка

Стайлинг необходимо использовать на мокрых волосах, чтобы он запечатал влагу и помог сформировать завиток. После нанесения остатки продукта можно убрать, промокнув волосы микрофибровым полотенцем, и приступить к сушке волос феном с насадкой-диффузором. Когда волосы высохнут, «прожмякайте» их ещё раз, чтобы избавиться от каста — гелевой корочки, которая остаётся на кудрях после использования стайлинга.

А чем именно укладывать кудрявые волосы, рассказываем ниже.

Крем для локонов Curliecue, Maria Nila

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Крем-желе надёжно зафиксирует завиток любой формы и переживёт целый день на волосах. Также он защитит волосы от ультрафиолетовых лучей и высоких температур.

Крем-стайлинг для вьющихся волос Curls Transformer, Mone Professional

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Средство с лёгкой текстурой на каждый день. Не оставляет следов, держит завиток даже на слегка волнистых волосах.

Гель-неведимка для укладки кудрявых волос Fly Curls, JKeratin

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Суперлёгкий гель — классный вариант на лето, особенно для влажной погоды. Он удержит и лёгкую волну, и кудри, не оставив ощущение какого-либо стайлинга на волосах.

Крем-увлажнитель «Упругие локоны», Eden

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Вариант для тех, чьи волосы уже вспомнили, что они кудрявые. Используйте в качестве несмываемого ухода для дополнительного увлажнения и придания формы причёске.

Солевой спрей hi, texture, La Grase

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Локоны как у девушки-сёрфера — сюда. Если перспективы поехать на море этим летом туманны, волосы можно побаловать солевым спреем. Можно нанести как на мокрые пряди, так и на уже подсохшие перед укладкой.

Крем для контроля с мягкой фиксацией Easy.Rider, Kevin.Murphy

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Мягкий крем поможет избавиться от пушистости и слегка зафиксировать кудри. Справится с летними укладками, когда не хочется утяжелять волосы и долго возиться с причёской.

Гель-кастард для укладки кудрявых волос, Кудрявый Метод

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Это база. Подойдёт как новичкам, так и опытным кудрявым. Гель-кастард отлично держит завиток и не склеивает волосы. Перед укладкой нанесите средство на руки и добавьте воды, чтобы облегчить текстуру.

Гель-крем Curls, Phyto

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Полугелевая облегчённая текстура подойдёт для очень мелких активных кудряшек. Нанесите средство обильно, чтобы все завитки были покрыты. После укладки феном разбейте оставшийся каст.

Крем для вьющихся волос, Tefia

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Активно увлажняет волосы, содержит природные масла. Подойдёт для лёгких укладок или как дополнительное увлажнение под гель для волос.

Крем для укладки вьющихся волос, Curly Shyll

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Усиливает естественный завиток и придаёт объём волосам. Подойдёт для очень пористых волос — как кудрявых, так и волнистых.

Гель для укладки кудрявых и волнистых волос Curl Me On, Beautific

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С этим гелем лучше не шутить. Он фиксирует надёжно и надолго, подойдёт для зимних укладок под шапку и переживёт все летние тусовки. При нанесении на волосы обязательно активно смачивайте руки водой.