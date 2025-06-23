Модный бренд выпустил брюки с лицом на ягодицах

Американский модный бренд Fashion Brand Company выпустил брюки с необычным изображением на ягодицах. Соответствующий товар появился на сайте марки.

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Брюки выполнены из терилена, вискозы и спандекса. Согласно информации интернет-ресурса, они не растягиваются и не мнутся. Кроме того, на изделиях присутствуют вырезы в виде лица.

«Брюки подходят для прохладного времени года. Талия высокая, а штанины слегка расклешены. И, конечно, вырез для лица на ягодице для вентиляции газов», — отмечается в описании.

Стоимость новинки составляет 174 доллара (13,6 тысячи рублей).

В апреле покупатели высмеяли ирландский бренд Primark за необычный способ украсить обувь. Тогда внимание пользователей сети привлекло видео, в котором представители марки дополнили сапоги тонкими цепями с подвесками.