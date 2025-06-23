Актриса Екатерина Климова снялась в купальнике на Мальдивах. Звезда позировала в цветном монокини, дополнив образ накидкой и шляпой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну все, держитесь. Теперь пойдут фото в купальнике», — предупредила подписчиков артистка.

Знаменитость отдыхает на острове со старшей дочерью Елизаветой.

Климова признавалась в соцсетях, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, однако знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

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Артистка не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак Климовой. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.