Летний тренд: почему прозрачные туши заменяют классические черные

В бьюти-сфере появляется новый тренд — прозрачные туши, которые уверенно вытесняют классические черные аналоги. Эта тенденция, получившая название «ghost lashes» (или «призрачные ресницы»), идеально вписывается в философию минимализма и «макияжа без макияжа». Прозрачные туши создают эффект натуральных, но ухоженных ресниц. Почему же этот тренд стал таким популярным? Давайте разберемся.

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Что такое «ghost lashes»?

Термин «ghost lashes» отражает суть нового подхода к макияжу ресниц: они должны выглядеть максимально естественно, будто на них нет косметики. Прозрачные туши не добавляют цвета, но придают ресницам объем, длину и ухоженный вид. Этот тренд поддерживает эстетику «clean girl», которая пропагандирует легкий, почти незаметный макияж. Вместо тяжелого покрытия черной тушью, которое может выглядеть слишком интенсивно, прозрачные формулы создают воздушный образ.

Эту тенденцию уже подхватили мировые модные подиумы. На показах весна-лето 2025 Hermès, Acne Studios и Isabel Marant показали моделей с легким макияжем, где акцент делался на естественную красоту ресниц. Знаменитости, например, София Ричи, также активно поддерживают этот тренд.

Почему прозрачные туши так популярны?

Прозрачные туши обладают рядом преимуществ:

Легкость и комфорт. В жаркую погоду тяжелый макияж может «плыть», а прозрачная тушь сохраняет свежий вид в течение дня.

Уход за ресницами. Многие прозрачные туши обогащены питательными компонентами (масла и экстракты), которые укрепляют и стимулируют рост ресниц.

Универсальность. Такие продукты можно использовать не только для ресниц, но и для фиксации бровей, создавая эффект ламинирования.

Естественный результат. Прозрачные туши подчеркивают природную красоту, не перегружая образ.

Кроме того, этот тренд идеально подходит для тех, кто предпочитает минималистичный уход и макияж, но хочет выглядеть ухоженно.

Как создать эффект «ghost lashes»?

Достичь идеального результата проще, чем кажется. Вот пошаговая инструкция:

Подготовка ресниц. Используйте щипцы для завивки, чтобы придать ресницам изгиб и открыть взгляд.

Нанесение туши. Аккуратно распределите прозрачную тушь по ресницам, начиная от корней и двигаясь к кончикам. Это придаст им объем и длину.

Фиксация бровей (по желанию). Если формула туши подходит для бровей, нанесите небольшое количество продукта, чтобы придать им аккуратный вид.

Для усиления эффекта можно добавить легкий слой бальзама для губ и немного хайлайтера на скулы — и ваш летний образ готов!