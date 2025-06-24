Певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж. Знаменитость показала фотографию с преображением в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя Селена Гомес позировала с отрезанной челкой и небрежной укладкой. Певица была запечатлена в белом халате с ярким макияжем с коричневыми стрелками, розовыми румянами и оранжевой помадой.

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12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

В апреле бывший возлюбленный Селены Гомес, певец Джастин Бибер, опубликовал в Instagram мем, где персонаж Голлум из фильма «Властелин колец» с восхищением рассматривает золотое кольцо. Изображение сопровождалось надписью: «Девушки в соцсетях после того, как обручатся». Интернет-пользователи посчитали, что таким образом певец уколол Селену Гомес, которая выложила фотографию с кольцом после помолвки.